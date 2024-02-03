台糖梅花肉片檢出瘦肉精 2730包銷往3通路、南部居多

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）近10年來首起國產梅花肉片檢出瘦肉精案受關注，食藥署今天說，共2730包、819公斤全數銷售台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等，南部流通為主，實際流向待追。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。另外在高雄也查獲20包同批號產品。

Cimbuterol為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天下午說明最新進度，案內產品共計生產2730包、每包300公克，總計819公斤，全數交由台糖公司自行販售，已全數售往台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路。

至於實際流向，台南市政府衛生局正持續調查代送商配送的下游業者資訊。林金富表示，目前看來以南部流通為主，另也正調查Cimbuterol來源，「農業部更是滿頭問號」，感到不太可思議，從民國103年至今都沒有驗出，且Cimbuterol更是少見，台糖國營事業怎麼可能使用，還需要更進一步調查。

林金富強調「檢驗禁得起考驗。」除啟動查廠，食安法秉持勿枉勿縱精神，同樣要維護廠商權益，因此規定複驗機制，台糖已向台中市食品藥物安全處提出申請，相信結果很快就會出爐。

食藥署表示，此案產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，豬肉來源是台糖公司在台南的畜牧場，委託屏東縣的信功實業股份有限公司屠宰及製造，台糖並派人進駐監督生產過程，包括生產、屠宰、包裝，監控品質衛生。（編輯：李亨山）1130203