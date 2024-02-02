國產豬肉檢出瘦肉精 農業部採樣送驗釐清原因

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）媒體報導台中市政府1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，今天檢出台糖安心豚梅花肉片含有瘦肉精。農業部表示，已溯源、採樣送驗，原因尚待進一步釐清。

農業部發布新聞指出，台中市政府1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，今天檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm ，為一種乙型受體素（瘦肉精），法規標準為不得檢出；接獲通知立即啟動回溯機制，至來源豬場進行移動管制，並採集血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，以釐清可能原因。

農業部並說，乙型受體素（β-agonists）自民國101年9月7日已公告為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品，即未核准食用動物使用乙型受體素作為生長促進劑使用。

農業部說明，依據農業部動植物防疫檢疫署自108年到112年、近5年監測國產豬隻（包含西布特羅）的結果顯示，每年檢驗豬血清與豬毛髮至少5900件以上，皆未檢出乙型受體素；另外，衛生單位負責在消費端監測豬肉乙型受體素，過去5年國產豬肉也未檢出乙型受體素，這次豬肉產品檢出的原因尚待進一步釐清。

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針對相關產品涉及產銷履歷及優良農產品驗證部分，農業部重申，將依「農產品生產及驗證管理法」規定，採取相關措施及適當處置，若有違反法令情事，最重將終止驗證處理。

有關違法使用動物用藥品的懲處方面，農業部重申，牧場業者不得使用來歷不明及未經核准的動物用藥品，查獲違法者可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯，更可處250萬元以下罰鍰。（編輯：陳正健）1130202