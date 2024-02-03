台糖梅花肉片檢出瘦肉精 台南高雄查獲回收下架

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（中央社記者張榮祥、林巧璉3日綜合報導）國產台糖安心豚梅花肉片日前檢出瘦肉精西布特羅數值超標，高雄市昨晚查獲20包同批號產品，台南市則查出是台糖豬隻送到屏東屠宰後分裝共2730包，皆已要求業者回收下架。

台中市衛生局2日說明，此肉品具有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷制度（TAP）認證，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513的產品。

高雄市政府衛生局今天凌晨發出新聞稿表示，台中市政府衛生局抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm，違反食安法規定；高雄市衛生局獲訊隨即派員查察轄內16家全聯門市，其中1家查獲20包同批產品。

高雄市衛生局指出，該批產品有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513，現場已立即監督業者下架，今天將持續查察。

台南市政府衛生局今天也發布新聞稿指出，昨天接獲台中市政府衛生局食品藥物安全處通知，台糖銷售「梅花豬肉片，有效日期為2024年6月10日，檢出瘦肉精西布特羅Cimbuterol，數值為0.002ppm。

台南市衛生局隨即趕往台糖柳營廠稽查發現，這批產品不是在台糖柳營廠生產，而是台糖畜牧場養殖豬隻去年6月7日委託屏東信功實業股份有限公司屠宰，同年12月11日小分切包裝，共生產2730包（每包300公克），已全數售出。

台南市衛生局要求台糖依食品安全衛生管理法立即下架回收這批違規產品，提供豬隻來源牧場、相關違規產品數量及下游客戶等資料，並回報下架回收情形。

Cimbuterol為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項。食藥署已表示，台中市這起違規案件，是近10年來第1次在市面上抽驗到瘦肉精，目前已溯源、採樣送驗，原因尚待進一步釐清。（編輯：陳政偉）1130203