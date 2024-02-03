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台糖推測委外屠宰污染致檢出瘦肉精 代工廠信功：是飼養造成

2024/2/3 17:02（2/3 18:08 更新）
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近10年來首起國產梅花肉片檢出瘦肉精案受關注，台糖推測是委外屠宰商信功實業股份有限公司屠宰時造成交叉污染，屏東縣衛生局2日及3日也派員前往位於長治鄉的信功公司查核，廠區環境衛生符合食品良好衛生規範準則規定。（屏東縣衛生局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
近10年來首起國產梅花肉片檢出瘦肉精案受關注，台糖推測是委外屠宰商信功實業股份有限公司屠宰時造成交叉污染，屏東縣衛生局2日及3日也派員前往位於長治鄉的信功公司查核，廠區環境衛生符合食品良好衛生規範準則規定。（屏東縣衛生局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
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（中央社記者張已亷屏東縣3日電）台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精超標，台糖推測是委外屠宰商屠宰時造成交叉污染，受台糖委託的信功公司2日聲明指，藥劑殘留於活體是養豬場飼養過程造成，非屠宰或分切導致。

信功實業股份有限公司2日發布聲明表示，關於信功實業股份有限公司代工屠宰、分切台糖畜殖事業部所飼養豬隻，檢出動物用藥檢驗結果不符合一事，此藥物應該來自飼養豬隻時的配方，其藥劑殘留於活體中，不可能在屠宰及分切作業工藝流程中所能植入。

信功表示，希望透過這份聲明稿，向消費者提供清晰的資訊，以消除可能的誤解。公司一直以來都以提供安全、安心的食品為使命，生產過程中已採取一切必要的措施把關。

信功指出，此次事件主因雖非信功造成，是養豬場飼養過程所造成，但信功仍對消費大眾深感抱歉與遺憾。未來仍將兢兢業業，不懈地為消費者把關品質。

屏東縣衛生局今天發布訊息表示，2、3日皆派員前往位於長治鄉的信功公司查核，經查其屠宰次序為先行屠宰台糖肉豬，再依序屠宰自家公司肉豬，於屠宰及分切作業產線更換時，皆會清潔消毒，廠區內的環境衛生符合食品良好衛生規範準則規。

另外，現場隨機抽樣1件信功公司生產的豬肉（有效日期為2026年1月31日）送驗，並啟動市售端查核，至屏東縣全聯福利中心、家樂福、國防部屏東福利站等共計20家，現場尚無發現陳列有台糖梅花豬肉片的產品。（編輯：郭諭儒）1130203

台糖安心豚梅花肉片遭檢出含瘦肉精西布特羅，屏東縣衛生局隨即啟動市售端查核，派員赴20家超市、賣場等處稽查，未發現有陳列販售台糖梅花豬肉片產品。（屏東縣衛生局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
台糖安心豚梅花肉片遭檢出含瘦肉精西布特羅，屏東縣衛生局隨即啟動市售端查核，派員赴20家超市、賣場等處稽查，未發現有陳列販售台糖梅花豬肉片產品。（屏東縣衛生局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月3日
#台糖
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