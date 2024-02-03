台糖豬肉片檢出瘦肉精 中市衛生局稽查賣場抽驗

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台糖安心豚梅花肉片被驗出含瘦肉精，台中市衛生局長曾梓展今天帶隊前往西屯區量販店及賣場稽查，現場並以萊劑快篩4件肉品結果均為陰性合格，查驗結果將公布於市府官網。

曾梓展下午率隊到西屯區量販店及賣場稽查，檢視肉品來源標示，並由食品藥物安全處抽驗肉品8件，現場還以萊劑快篩4件肉品，快篩結果均為陰性合格。

曾梓展指出，台中市食安處每年過年前都會針對年節食品抽驗，1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm，違反食安法規定。

曾梓展表示，經查這批產品出貨至台中市共372公斤，目前庫存剩11.7公斤已全數下架，全案並移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商台南市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請。

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曾梓展強調，市府將持續在春節期間針對超市、連鎖店等社區販售地點，不定時實地稽查與抽驗，今天在賣場快篩檢驗萊克多巴胺，其餘成分衛生局將以質譜儀進一步化驗及分析是否有其他成分，所有查驗結果都會公布在市府官網。

曾梓展提醒食品業者，牛、豬肉品可要求供應商提供檢驗報告及來源憑證，並清楚標示來源產地，若經查獲未標示或標示不實，將依食安法規定開罰。（編輯：郭諭儒）1130203