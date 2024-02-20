台糖：梅花肉屠宰冷凍 冬季分切上市為業界常態

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（中央社記者曾智怡台北20日電）台糖肉片瘦肉精疑雲，台中市衛生局長曾梓展質疑該批豬肉去年6月屠宰，卻12月才分裝販售。台糖說明，梅花肉片是冬季火鍋主力商品，一頭豬僅有約5公斤的梅花肉，經屠宰大分切冷凍、累積一定數量的梅花肉後，才會分切包裝上市。

台糖強調，此種較長的備貨期與處理方式，都是冷凍屠宰場行之有年的常態做法。

台糖透過新聞稿說明，冷凍屠宰場於豬隻屠宰後，先大分切成6大部位肉（里肌肉、後腿肉、梅花肉、五花肉、胛心肉及排骨）進行凍存。消費市場對6大部位肉的需求不同，例如排骨一年四季都有需求，而梅花肉為冬季及過年期間火鍋主力商品，因此各大部位肉會視市場需求情形，再安排進行分切包裝的時點。

台糖重申，養豬從未使用瘦肉精，更沒有使用只有實驗室使用的西布特羅禁藥。台糖的同批次肉品都在包裝上有QR CODE溯源紀錄，這次同一批肉品，來自同一屠宰場、同一部位肉、同一天分切及包裝，本案同批次梅花肉商品均於同一天分切包裝，也由政府、民間檢驗，包含台糖也送民間第三方TAF認證實驗室檢驗，都未驗出西布特羅禁藥。

台糖指出，如果是飼料受污染，一批肉品中不會只有特定一包肉受影響；如果是一頭豬被污染，不會只有梅花肉受影響；如果是冷凍庫污染，也不會只有這包肉受影響，而且是只有實驗室才使用的西布特羅禁藥污染。台糖將持續配合有關單位，釐清事實真相。（編輯：趙蔚蘭）1130220