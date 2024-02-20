台糖肉片瘦肉精疑雲 曾梓展：歡迎議會送檢調釐清

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）對於台糖肉片瘦肉精疑雲，台中市議會民進黨團昨天要求送檢調釐清真相，台中市衛生局長曾梓展今天表示，如果市議會最後做出決議，並由市議會送檢調釐清，他個人是歡迎的。

市議會民進黨團昨天邀請曾梓展前去說明台糖肉片檢出瘦肉精西布特羅事件，多名綠營市議員認為整件是食安烏龍，並要求送檢調釐清真相。

曾梓展上午出席市政會議後接受媒體聯訪表示，他無法接受食安烏龍的說法，食安處所有的檢查都是有幾分證據說幾分話，中央日前實地來看過所有環節，昨天再度派員來看實驗室也說沒有問題，明天中央將再召開學者專家會議，市府將由食安處長傅瓊慧帶領相關人員出席，希望能還台中市衛生局的清白。

對於送檢調釐清一事，曾梓展認為，就尊重由市議會來發動，如果是衛生局自己送檢調，他覺得檢調應該沒有義務來證明他們的清白，但如果是市議會做出決議，並由市議會送檢調釐清的話，他個人表示歡迎。

至於外界質疑只有台中市抽驗的這盒台糖肉片檢出瘦肉精西布特羅，曾梓展說，食安處確實檢出西布特羅，後續就由中央或相關單位進行溯源及管理。

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曾梓展表示，他們後來也發現，這盒肉片是去年6月送進屠宰場裁切，但一直到去年12月才分裝成小包裝販售，中間放了半年，期間這塊豬肉有什麼狀況，他們也不了解，中央及相關農政單位是不是要去查清楚，為何豬肉要放這麼久的時間才出來販賣，他們檢出這塊豬肉有異常，就適時公布，讓民眾知悉，核心價值就是維護大眾食安。

曾梓展強調，包括檢驗農藥或重金屬殘留都一樣，經過反覆化驗，如果確定就要及時公告，如果再等業者來複驗，經過2、3週以後才能公告，這些食物可能都到市民肚子裡了，就不符合食安法的相關規定。（編輯：黃世雅）1130220