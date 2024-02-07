台糖梅花肉片複檢 公告方法檢出含西布特羅

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中7日電）台中市食安處昨天啟動台糖梅花肉片複驗，中央、地方、台糖、第三方公正人員等11人參與，衛生局長曾梓展今天表示，2次的 公告方式檢驗 公告檢驗與建議檢驗方法差異 公告檢驗方法：提供食品衛生檢驗的依據，經法定公告程序發布。 建議檢驗方法：供國內外各界參考及實驗室依循，實驗室可視檢驗需求進行方法修正，並經查證（verification）或確效（validation）後使用。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 ，檢出含0.002ppm西布特羅。

台中市政府上午召開複驗台糖國產豬肉結果說明記者會，衛生局長曾梓展表示，複驗結果仍含有禁用瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol）。

台中市食品藥物安全處長傅瓊慧表示，6日上午9時，依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含3名食藥署人員，以及2名專家台灣大學名譽教授何國榮、中興大學名譽教授李茂榮、1名台糖公司代表，以及市府食安處長、副處長，2名技術人員，第三方公正單位振泰檢驗科技股份有限公司總經理章嘉明，共11人。

傅瓊慧表示，昨天晚間7時，初步結果出爐，有明顯峰值出現，儀器繼續完成流程，今天上午9時30分確認檢驗數值，含有0.002ppm西布特羅。

曾梓展表示，台中市食安處實驗室，1年稽查抽驗肉品約有1萬1000多件，在稽查地點快篩也有1700多件，檢驗的檢體也有800多件，過程嚴謹。此次以最精準的公告方法檢驗2次，計算出含0.002ppm西布特羅。

曾梓展重申，抽驗至今已超過2週。1月24日檢驗數值出現異常，發現是台糖肉品相當驚訝，後經多達22次檢驗，正式公告6次檢驗數值。2月1日回報市府，即時公布迫在眉睫，「以市民健康為依據」，接受業者複驗需耗時2週，依法規定檢驗確定即可公告，希望東西趕快封存、下架，避免民眾吃到不適當的東西。

對於連日來台糖肉品檢出瘦肉精風波不斷，是否感到委屈，曾梓展表示「不會」，他感謝食安處人員的辛苦，再次肯定稽查人員的專業，強調台中市食安處實驗室的機器、檢驗流程，都符合國家公告標準。（編輯：黃世雅）1130207

（食藥署提供）