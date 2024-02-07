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台糖豬肉片瘦肉精風波 專家建議3方向追查

2024/2/7 16:03（2/7 16:59 更新）
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圖為台中市食安處專人親送，複檢時所檢驗的剩餘檢體。（食藥署提供）
圖為台中市食安處專人親送，複檢時所檢驗的剩餘檢體。（食藥署提供）
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（中央社記者曾以寧台北7日電）台糖豬肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市政府與衛福部雙軌複驗，今天公布均檢出微量。專家分析，檢驗時都會同步檢測品管樣品，確認未遭汙染，建議後續可往縱橫方向追查。

台糖梅花肉片瘦肉精疑雲，台中市政府多次驗出含禁藥西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm，但後續農業部、食藥署、台糖公司多次檢驗都未檢出。當初檢出問題的梅花肉片剩餘檢體一分為二，分別交由台中市政府、食藥署同步複驗，結果今天出爐，均檢出微量西布特羅，各0.002ppm、0.001ppm。

清華大學化學系榮譽教授、消費者文教基金會檢驗長凌永健指出，國家認證實驗室分析時，除了真實樣品，同時還會做空白、重複、添加、標準4個品管樣品，這4項都明確知道答案，因此從其檢驗結果，就能得知實驗過程是否有遭到污染，若空白樣品有遭污染，這份報告就無法公布；因此推測實驗室樣品污染可能性低。

凌永健指出，既然有測到，雖然測到的值非常低，僅稍微高於檢驗方法的檢驗極限，但就代表有；至於同批號肉品抽驗都未檢出，「這就是檢驗代表性的問題」，可能是因出自不同豬隻，所以才導致其他樣品沒有驗出。

「圖譜就像是這個樣品的身分證」，凌永健建議，也可以調出所有樣品的檢驗圖譜，由專家學者判讀指紋圖譜訊號是否一致，確定是否都是同一批樣品做出的結果。

對於後續追查，凌永健說，可分為綜橫2方向，可盡量盡數檢驗同一批生產的豬肉，確認是否只有1個樣本驗出西布特羅；第二則是從源頭查起，可以回頭往養豬場採檢，從排放廢水、廢泥等地方採樣檢驗，若真的有使用瘦肉精，應該也可從這些環境中驗出殘留量。

至於有人擔心可能是混到有使用瘦肉精的進口豬，凌永健指出，可以檢驗樣本的脂肪酸，因進口豬與國產豬使用的飼料不同，若有混到進口豬，檢驗脂肪酸就能進行區分。

屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌則指出，雖然台中市政府、食藥署複驗結果都是有檢出，但僅僅是針對這個樣品，食藥署、農業部、台糖等各單位以相同方式檢驗其他上百件樣品，卻都沒有驗出，「這真的很奇怪」；建議應該同一批肉品全部都要送驗，且過程要完全公開透明，以消除疑慮。（編輯：陳清芳）1130207

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