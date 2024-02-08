農業部查台糖肉豬場 新增175樣本未檢出瘦肉精

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（中央社記者許秩維台北8日電）農業部表示，今天新增完成台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測結果95件，以及肉品市場豬毛檢體檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 ，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。

農業部畜牧司今天發布新聞稿指出，因應台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出低劑量西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm案，農業部已啟動多面向監測作為，2月3日至6日間累計已完成298件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）的檢驗皆未檢出乙型受體素。

農業部今天再新增完成台糖所有在養肉豬場飼料及飼料廠檢測結果95件，以及肉品市場豬毛檢體檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素；2月3日至7日期間，累計已完成473件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部表示，自2日啟動回溯機制後，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖的飼料廠2家進行採樣，皆未檢出乙型受體素，同批肉品也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素；為確保消費者食肉安全，農業部提高全國肉品市場採驗量後，已累積160件豬隻毛髮樣本，皆未檢出乙型受體素。

農業部提到，至今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端的監測，共同守護國人的食肉安全及權益。（編輯：黃世雅）1130208