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台糖驗出瘦肉精是否開罰？曾文生：只有一盒檢出廠商會服氣嗎

2024/2/7 16:33（2/7 16:59 更新）
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台中市政府與食藥署複驗同一批台糖豬肉片，皆檢出西布特羅。行政院7日下午舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，農業部代理部長陳駿季（右3）、經濟部次長曾文生（右2）、衛生福利部次長周志浩（右4）、食品藥物管理署長吳秀梅（右5）、行政院食品安全辦公室主任許輔（右）出席。中央社記者徐肇昌攝 113年2月7日
台中市政府與食藥署複驗同一批台糖豬肉片，皆檢出西布特羅。行政院7日下午舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，農業部代理部長陳駿季（右3）、經濟部次長曾文生（右2）、衛生福利部次長周志浩（右4）、食品藥物管理署長吳秀梅（右5）、行政院食品安全辦公室主任許輔（右）出席。中央社記者徐肇昌攝 113年2月7日
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（中央社記者賴于榛台北7日電）台糖豬肉片複驗檢出微量西布特羅，恐遭地方開罰。經濟部次長曾文生今天表示，要處分應有更紮實證據，但目前同一批號都是陰性，西布特羅只存在單一一盒肉來看，「如果你是廠商，你被罰你會服氣嗎？」

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過，農業部擴大採檢台糖豬場、全國肉品市場樣品皆未檢出。

行政院下午2時舉行記者會，由政院發言人林子倫、行政院食安辦主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛福部次長周志浩、食藥署長吳秀梅對外說明。

媒體提問，台糖豬肉片複檢沒過，是否會被開罰。吳秀梅指出，如果有違規，台中市衛生局可以依照食安法第44條，針對禁用藥品可以有適當裁罰。

台糖主管機關為經濟部，出席記者會的經濟部次長曾文生強調，西布特羅不是動物用藥，也是罕見藥品，且被驗出的劑量很低，包含其他同一批號的肉品檢測都是陰性，只有這個樣品檢出陽性，如果要做處分，應該要有更紮實的證據，「如果你是廠商，你被罰你會服氣嗎？」

曾文生說，管理肉品不是只有管理國營事業，也要管理整體民營廠商，期盼顧食安的同時，相關檢測程序、執法過程也能夠更嚴謹，讓大眾得到正確資訊以及判斷基礎。

至於台糖豬肉片有取得CAS台灣優良農產品標章以及產銷履歷驗證，農業部畜牧司司長江文全說，如果確認違反農產品生產及驗證管理法，最嚴重就是會終止認證、驗證。

至於此事是否變成政治攻防，林子倫則說，政院不認為是政治攻防，因為維護食安是大家共同責任，後續會請教專家提供相關經驗，希望盡快開會，協助釐清為何只有單一檢體受污染，其他樣品都沒有檢出的情形。（編輯：林淑媛）1130207

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