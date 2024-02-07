連3次都檢出瘦肉精 食藥署即起加倍抽驗市售豬肉

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台糖豬肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市政府與衛福部雙軌複驗，今天公布均檢出微量。食藥署長吳秀梅說，食藥署檢驗3次都有檢出，即日起加倍抽驗市售豬肉產品，從2000件提升到4000件。

台中市衛生局1月15日抽檢國防部台中福利站販售的冷凍肉品，2月2日公布台糖梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，這是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，且是農業部規定禁用的動物用藥西布特羅，引發食安疑慮。

然而，後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查，採檢養豬場、加工廠、飼料及同批肉品均未檢出，因此將當初驗出問題的梅花肉片剩餘檢體分成2份，1份給台中市政府主導，並邀食藥署、台糖、第三方公正人士複驗，另1份則送至食藥署由中央同步複驗。

複驗進度各界關注，食藥署長吳秀梅今天上午親自主持記者會宣布結果，以衛福部公告檢驗方法檢驗21項乙型受體素，確認檢出西布特羅0.001ppm，已回復台中食安處。

此外，台中市府公布瘦肉精複檢結果，檢出0.002ppm。

吳秀梅解釋，食藥署實驗室總計進行3次檢驗，檢出數值為0.0013ppm、0.0014ppm、0.0014ppm，判定為0.001ppm。

她強調「這是個案」，從2月2日起至6日，包括農業部及各衛生單位總計抽驗70件市售台糖相關豬肉產品，除29件尚在檢驗中，其他結果均未檢出，民眾過年還是可以安心吃豬肉；此外，即日起強化抽驗市售豬肉產品，將從抽驗2000件提高到4000件。

吳秀梅說，有沒有含西布特羅是使用質譜議進行分析的科學方法，非常有科學依據，現在可以確定有，只是濃度非常低、接近檢測極限，已經可以排除實驗室問題；畢竟西布特羅是沒有在台灣被看過的藥品，「為什麼只有這一包有？來源還需要思考所有的可能性」，預計年後召開專家會議釐清。

根據食藥署提供資料，西布特羅毒理是乙型受體素之一，為農藥部禁用動物用藥，屬於不得檢出品項，無明確毒性資料，尚查無期刊說明半衰期、每日容許攝取量（ADI）、食用風險、動物實驗、人體試驗等，但若皮膚接觸或吸入，可能造成皮膚與呼吸系統刺激。

現在包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及歐盟，均未核准動物使用西布特羅；國際間如CODEX、美國、加拿大、歐盟、澳洲、紐西蘭及日本，無評估訂定ADI及殘留容許量。（編輯：唐聲揚）1130207