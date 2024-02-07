政院：298件檢驗無瘦肉精 台糖豬肉片應是單一個案

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（中央社記者賴于榛、曾智怡台北7日電）台中市政府與食藥署複驗同一批台糖豬肉片，皆檢出西布特羅，行政院發言人林子倫今天透過媒體群組表示，目前檢驗累計共298件豬肉皆無檢出瘦肉精成分，研判此事應屬單一個案。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，引發討論，不過後續農業部擴大採檢台糖豬場、全國肉品市場，皆未驗出瘦肉精，但台中市、衛福部食藥署針對同一批肉進行複檢，今天結果出爐，仍是檢出西布特羅。

林子倫透過媒體群組指出，針對媒體詢問近期國產肉品檢驗情事，各相關部會皆積極掌握，在同批次、加強抽驗，並且透過各單位及縣市政府所檢驗累計共298件皆無檢出瘦肉精成分。

他表示，至於台中市府檢驗單盒肉品檢體出現藥物殘留情況，農業部也已對外說明，研判應屬單一個案而非系統性事件，至於該單一個案的可能發生原因，農業部與衛福部將立即會同專家及各相關單位共同釐清實際原因，守護民眾食品安全。

台糖總經理陳立人也錄製影片表示，累計至目前近300件抽驗樣品，結果都不含瘦肉精；他並強調，台糖飼料是自己生產，全期飼料經相關單位檢驗皆未含瘦肉精，事實上「西布特羅的價格比黃金還要貴」，因此國內不會有人拿來用於畜牧業飼養。

行政院下午2時將在政院記者室召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，由林子倫主持，行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛生福利部次長周志浩、食品藥物管理署署長吳秀梅出席。（編輯：楊凱翔）1130207