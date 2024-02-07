更多編輯台推薦新聞：
台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
波音737 MAX 9艙門脫落事件 初步調查4個螺栓不見
首頁 / 生活
瘦肉精風波
新聞專題
瘦肉精風波6/78
首頁 / 生活

農業部擴大採檢台糖豬場、全國肉品市場 未驗出瘦肉精

2024/2/7 10:49（2/7 11:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台糖養豬場。（中央社檔案照片）
圖為台糖養豬場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）針對台糖梅花肉檢出瘦肉精西布特羅事件，農業部繼4日公布涵蓋來源畜牧場的45件樣品都零檢出，今天再發布擴大台糖所有養豬場及全國肉品市場豬隻採樣，皆未檢出乙型受體素。

農業部今天召開臨時記者會，上午發布擴大抽檢台糖所有養豬場的豬隻毛髮、血清、飼料，都沒有檢出乙型受體素（瘦肉精），並提高全國肉品市場豬隻檢驗，也未檢出；農業部統計從3到6日累計完成298件樣本檢驗。（編輯：張雅淨）1130207

#農業部
#瘦肉精
#西布特羅
延伸閱讀
台糖豬肉片複驗瘦肉精 中市府與食藥署皆檢出西布特羅台糖瘦肉精風波 中市府：反覆檢測有21次驗出台糖豬肉瘦肉精疑雲 2730包賣光、已回收243包台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
瘦肉精風波
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中市府公布瘦肉精複檢結果 檢出0.002ppm
172.30.142.230