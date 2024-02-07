農業部擴大採檢台糖豬場、全國肉品市場 未驗出瘦肉精

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）針對台糖梅花肉檢出瘦肉精西布特羅事件，農業部繼4日公布涵蓋來源畜牧場的45件樣品都零檢出，今天再發布擴大台糖所有養豬場及全國肉品市場豬隻採樣，皆未檢出乙型受體素。

農業部今天召開臨時記者會，上午發布擴大抽檢台糖所有養豬場的豬隻毛髮、血清、飼料，都沒有檢出乙型受體素（瘦肉精），並提高全國肉品市場豬隻檢驗，也未檢出；農業部統計從3到6日累計完成298件樣本檢驗。（編輯：張雅淨）1130207