台糖瘦肉精風波 中市府：反覆檢測有21次驗出

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台糖瘦肉精疑雲，衛福部次長王必勝質疑，檢驗22次數值間差異大，顯示不穩定性。中市衛生局長曾梓展今天說，有一分證據說一分話，反覆檢測排除不穩定峰值數據，有21次都驗出西布特羅。

台糖梅花肉片含瘦肉精疑雲。台中市政府多次檢驗，驗出含有禁用西布特羅（Cimbuterol），農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗均未驗出。台中市政府5日收到台糖公司申請複驗公文，6日上午9時啟動複驗。

曾梓展今天在市政會議後接受媒體訪問。關於衛福部次長王必勝提出5大疑點，0.002ppm和0.018ppm數值間差異大，為何此次檢驗瘦肉精達22次僅公布6次。

曾梓展表示，反覆檢驗，排除掉不穩定峰值出現的數據，留存數據為穩定出現含有禁用瘦肉精「西布特羅」峰值的數據；因數值很低，的確是會出現起伏變動。科學驗證就是如此，假使21次數據都在同一個時間點出現峰值，表示肉品可能是有問題的。

是否可能有數值誤差，曾梓展指出，第一次檢驗採用「液相層析串聯質譜儀」，出現數據後不放心，再改採「高解析度串聯質譜儀」重複檢驗一次，進行鑑別確認；發現這樣的情況後，再反覆拿同一盒中的不同肉片，反覆檢測確認。

曾梓展說，食安處反覆檢驗，最主要的是「它有出現」，按照規定是「不能出現」，不管多或少就是有出現，數據多少可能跟機器在跑有一點相關。有21項瘦肉精在化驗，只有「西布特羅」出現，沒有其他瘦肉精出現，「有多少證據講多少話」。

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曾梓展指出，「有一分證據、說一分話」市府食安處去年得到「SNQ國家生技醫療品質獎」認證，檢驗流程、設備、儀器及藥品等，均按照中央規範及TAF認證，檢驗出的成果經反覆測試，「數據是可信任的」。

中央跟地方在食安檢調方面步調上不一。曾梓展說，此次事件結果出爐後跟中央回報，中央的確有提醒，按照過去邏輯與經驗，中央認為台糖公司不可能發生這樣的情況，希望市府要更慎重，市府內部經過開會，評估已反覆化驗，如果不及時公布，假設真的有問題，擔心有更多民眾會吃下對身體有害的物質。（編輯：郭諭儒）1130206