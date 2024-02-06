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新北擴大抽查台糖16件肉品 7日晚公布結果

2024/2/6 18:22
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）國產台糖肉片疑檢出瘦肉精「西布特羅」數值超標，新北市衛生局今天表示，3日起擴大稽查新北市賣場，並抽查16件台糖不同批號肉品，檢驗結果預計7日傍晚公布。

國產台糖安心豚梅花肉片疑檢出瘦肉精「西布特羅」數值超標。新北市長侯友宜今天參加捷運環狀線秀朗站聯合開發案上梁典禮，並接受媒體聯訪。媒體提問，新北市衛生局查驗肉品狀況。

侯友宜回答，新北市在第一時間就嚴格稽查，同時檢驗與台糖有關的16件肉品；目前這16件都在檢驗中，一切檢驗過程都按照衛生福利部食藥署所制定的方法，與中央同樣都採取務實、理性態度，為國人食安嚴格把關。

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衛生局下午回應中央社記者詢問時表示，為使民眾安心享用國產豬肉，3日起擴大稽查新北市內全聯超市、國軍福利社及賣場超市，累計至今天共稽查60處賣場，貨架上都沒有出售疑檢出瘦肉精的台糖問題批號產品。

衛生局指出，在這些賣場共抽檢16件台糖其它批號肉品，包括冷凍梅花肉片、後腿肉絲及五花肉條。衛生局檢驗科將依據食藥署公布的檢驗方法，檢驗是否含乙型受體素等，預計7日傍晚會公布檢驗結果。（編輯：戴光育）1130206

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