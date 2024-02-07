農業部擴大驗台糖肉豬場瘦肉精殘留 上午公布結果【直播】
2024/2/7 09:48（2/7 10:36 更新）
（中央社記者楊淑閔台北7日電）台中市政府2日公布台糖梅花肉檢出0.002ppm瘦肉精西布特羅，農業部於4日公布涵蓋來源畜牧場共45件抽樣零檢出，並擴大採樣台糖所有肉豬場，今天上午將發布最新檢驗結果。
針對台糖梅花肉檢出瘦肉精西布特羅風波，農業部4日宣布擴大採樣台糖所有肉豬場9場，今天上午將召開「台糖肉豬場擴大清查結果」記者會，發布最新檢驗結果。
農業部表示，由於全球沒有西布特羅的飼料添加劑，瘦肉精風波出現正值春節前採購旺季，為確保消費者信心、養豬產業生計，已提高全國肉品市場豬隻抽驗數量，於過年前提高5倍採樣量，檢驗出爐都會發布。（編輯：張雅淨）1130207
- 2024/02/07 10:14
- 2024/02/07 10:07
- 2024/02/07 10:04
- 農業部擴大驗台糖肉豬場瘦肉精殘留 上午公布結果2024/02/07 09:48
- 2024/02/06 18:55
- 2024/02/06 15:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台糖瘦肉精案遭疑未查廠？食藥署：連2天實地了解