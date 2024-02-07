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農業部擴大驗台糖肉豬場瘦肉精殘留 上午公布結果【直播】

2024/2/7 09:48（2/7 10:36 更新）
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台糖安心豚梅花肉片。（圖取自台糖健康易購網頁ego888.com.tw）
台糖安心豚梅花肉片。（圖取自台糖健康易購網頁ego888.com.tw）
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台中市政府2日公布台糖梅花肉檢出0.002ppm瘦肉精西布特羅，農業部於4日公布涵蓋來源畜牧場共45件抽樣零檢出，並擴大採樣台糖所有肉豬場，今天上午將發布最新檢驗結果。

針對台糖梅花肉檢出瘦肉精西布特羅風波，農業部4日宣布擴大採樣台糖所有肉豬場9場，今天上午將召開「台糖肉豬場擴大清查結果」記者會，發布最新檢驗結果。

農業部表示，由於全球沒有西布特羅的飼料添加劑，瘦肉精風波出現正值春節前採購旺季，為確保消費者信心、養豬產業生計，已提高全國肉品市場豬隻抽驗數量，於過年前提高5倍採樣量，檢驗出爐都會發布。（編輯：張雅淨）1130207

#台糖
#農業部
#西布特羅
瘦肉精風波
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