台糖豬肉片檢出瘦肉精複驗 食藥署：檢出0.001ppm
2024/2/7 10:04（2/7 10:42 更新）
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，啟動2路複驗，分由台中市、衛福部食藥署進行。食藥署今天公布結果，檢出西布特羅0.001ppm。
本案源於台中市衛生單位2日晚間公布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅
（Cimbuterol），這是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，且檢出的是農業部規定禁用動物用藥瘦肉精西布特羅，數值為0.002ppm，但後續農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗卻均未驗出，引發社會高度關注。（編輯：張雅淨）1130207
西布特羅是什麼？
為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。
- 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。
- 瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。
- 台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。
資料來源：食藥署
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