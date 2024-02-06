台中檢出瘦肉精曾求助確認 食藥署反覆提醒應謹慎

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，將啟動2路複驗，分由台中市、食藥署進行。食藥署今天說，這並非台中市首度請食藥署協助，早已反覆提醒應謹慎綜合研判。

台中市衛生單位2日晚間公布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol），由於這是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，且檢出的是農業部禁用藥物瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，引發社會高度關注。

但後續包括中央畜產會、業者自行送驗及南部販售通路抽樣，結果均未檢出，目前剩餘檢體分成2份，一半在昨天傍晚送達食藥署，另一半則由台中市主導自行複驗，並將邀請食藥署、台糖公司以及第三方公正單位啟動複驗，目前第三方公正單位正邀請中。

對於檢驗結果何時出爐，食藥署副署長王德原告訴中央社記者，一定會盡全力，但這是社會高度關注議題，希望能讓民眾安心，必須再三確認有把握才能對外說明，時間上沒有辦法抓。

這並非台中市衛生單位首度向食藥署請求協助。王德原表示，此前台中曾致電詢問食藥署研究檢驗組，是否能協助確認，實驗室人員回覆樂意幫忙，但考量罕見又極為微量、接近檢驗極限，且是台灣過去未曾檢出項目，需要非常小心精準操作，恐怕無法年前完成。

王德原說，對方聞言表示要再想想，之後就說「先不用了」，食藥署實驗室人員不忘再度提醒，因檢驗數值極低，且檢驗出從來沒驗過的東西，建議先調查清楚，包括市場上其他肉品，多抽驗幾件和通知業者後再複驗，綜合判斷後比較安全，屆時再發布也不遲。

雖然食安法沒有明確規定公布的時機點，王德原表示，正因事關重大，所以反覆強調一定要很謹慎處理，至於太晚公布會否不利追回，應從另一個角度來思考，「就算即時公布也不見得就能追得到」，以這起事件來看，去年6月生產，雖然有效期1年，至今回收量相當有限、不到10分之1。

王德原指出，所以也要根據物質的危害程度判斷，也就是數值這麼低的情況下，是否會對人體馬上產生風險，若是傳染病，一定馬上進行後續相關處理。

他直言，這就像沒有辦法保證所有蔬果都沒有任何農藥殘留，除嚴格監測外，同時訂定農藥殘留容許量標準，努力把數值壓在合理範圍內，這次西布特羅事件也一樣，因數值在非常低的邊緣，對人體沒有立即危害之虞，謹慎處理是一個選項。

「如果是一個明知即便很微量卻很危險的東西，一定會馬上通報處理。」王德原說，例如之前發生的好市多A肝莓事件，A肝是病毒，極微量之下就會感染人體，當然是列為高風險立刻處理，甚至在複驗期15天前就宣布，後面還是按照行政程序，食藥署會根據權宜進行不同處置。

他並提到，美國食品藥物管理局（FDA）的食品回收資訊，包括沙門氏菌、李斯特菌、A型肝炎等污染，都是立即要求全國性回收，卻幾乎沒有看過美國FDA對農藥殘留不合格回收，正因這些病原菌、病毒造成的危害遠遠大於低量化學物質。

王德原強調，處理上會根據風險高低評估考量，每次事件請專家並依據專業研判，科學上有既有程序跟證據力，雖然法令沒有寫到公布時機點如此細節，站在食藥署立場，當然是希望一起面對危機、一起處理，都是衛生的夥伴。（編輯：陳政偉）1130206