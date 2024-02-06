中市府啟動台糖肉片複驗食藥署等參與 盼7日有結果

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）中市府今天啟動台糖梅花肉片複驗，衛生局長曾梓展表示，食藥署3名官員、2名專家、1名台糖人員，以及市府4名人員及1名第三方專家，共11人全程觀看複驗過程，盼最快明天有結果。

台糖梅花豬肉片含瘦肉精疑雲，台中市政府多次檢驗，驗出含有禁用西布特羅（Cimbuterol），農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗卻均未驗出，中市府5日收到台糖公司申請複驗公文，6日上午9時啟動複驗。

曾梓展今天在市政會議後接受媒體聯訪，他表示，市府有提出希望中央複驗時，台中市能一同派員參加，但中央婉拒。台中市食安處實驗室今天上午9時也啟動複驗過程。

他說，中央派3名人員、2名專家委員、台糖公司代表1名，共6人來參與複驗，市府則出動2名技術人員及食安處長、副處長，還邀請1名第三方公正的台中市專家也到場參與，現場11名人員參與，全程查看複驗過程，市府也會全程錄影。

曾梓展表示，希望最快明天結果可出爐，因為尚未有結果，因此目前無求償與否的問題。（編輯：陳仁華）1130206