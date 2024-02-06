台糖豬肉瘦肉精疑雲 2730包賣光、已回收243包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）台糖梅花肉片遭驗出禁用瘦肉精西布特羅，現進入複驗階段。食藥署今天公布最新回收數量，共2730包已全數售往3通路，遍及雙北、台中、高雄、澎湖等縣市，目前下架回收243包。

台中市政府2日宣布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，這是近10年來首次在市面驗到瘦肉精，且此為農業部規定禁用的動物用藥。

儘管後續官方、民間等單位抽驗都沒有檢出，為釐清真相，目前問題肉片剩餘檢體一分為二，分別交由台中市政府、衛生福利部食品藥物管理署複驗。衛生福利部長薛瑞元今天上午說，檢驗結果通常3天出爐，會請食藥署盡力加快。

根據食藥署資料，台糖的同批次產品共生產2730包、每包300公克，總計819公斤，全數交由台糖公司自行販售，產品已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路。

食藥署公布最新回收數量，累計下架回收243包，其中台北市3包、桃園市67包、台中市55包、台南市26包、花蓮縣21包及澎湖縣71包。

依據台糖公司提供給台南市政府衛生局的代送商配送資料，進一步追查主要配送至台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣等縣市。

食藥署表示，此案產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，豬肉來源是台糖公司在台南的畜牧場，委託屏東縣的信功實業股份有限公司屠宰及製造，台糖並派人進駐監督生產過程，包括生產、屠宰、包裝，監控品質衛生。（編輯：陳清芳）1130206