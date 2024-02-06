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食藥署憂未複驗即公告翻盤很麻煩 中市府依法處理

2024/2/6 10:54（2/6 11:00 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）中市府檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精，食藥署憂心未複驗即公告，萬一複驗結果沒問題，推翻先前瘦肉精超標的結果，後續很麻煩。中市府表示，相關檢驗與通報依法處理，邀食藥署、台糖、第三方公正人士複驗。

台糖梅花肉片含瘦肉精疑雲。台中市政府多次檢驗，驗出含有禁用西布特羅（Cimbuterol），農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗均未驗出。

食藥署官員指出，2日曾接獲台中食安處詢問是否能幫忙確認數值，隨後又表示「不必了」，當天傍晚食安處就公布檢驗結果。不清楚為何台中市食安處急著發布訊息，萬一複驗結果沒問題，推翻先前瘦肉精超標的結果，後續很麻煩。

衛福部次長王必勝深夜發文指出，衛福部在第一時間有提醒台中市政府要審慎處理，因這是從台中市告知的資訊得知檢驗值非常接近極限值，瘦肉精西布特羅極為罕見，竟然驗到了，應思考各種可能性。王必勝列出5大荒謬並指出「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」

對此，台中市政府透過文字稿回覆，為把關民眾健康，市府於年節前擴大抽查食安，檢驗出含瘦肉精的國產肉品，除向食藥署通報，也依法公告民眾周知，避免民眾吃下有疑慮的肉品，相關檢驗與通報均依法辦理，感謝中央對於市府的各項指教，市府會與中央一起努力，確保食安健康。

有關肉品是否安全，市府表示，現已收到台糖公司申請複驗，市府已進行複驗，邀請衛福部食藥署、台糖與第三方公正人士一同檢視，同一塊豬肉檢體也已送至食藥署由中央同步複驗，盼能盡速釐清案情。（編輯：黃世雅）1130206

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