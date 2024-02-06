陳揆：瘦肉精零檢出 請民眾安心過好年

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（中央社記者王鴻國新北6日電）行政院長陳建仁今天針對台糖豬肉是否驗出瘦肉精一事表示，政府除對國內食品有做檢驗，對於進口豬肉也是逐批檢查，到現在所有的肉品都是瘦肉精零檢出，請民眾放心過好年。

行政院長陳建仁今天上午前往新北市泰山區的交通部高速公路局北區交控中心，視察113年春節連假國道疏運辦理情形並慰問相關單位人員的辛勞。

陳建仁接受媒體聯訪時針對台糖梅花肉片瘦肉精爭議表示，行政院的各個部會在第一時點就掌握了相關訊息，也就展開所有的檢驗工作，包括了各單位以及縣市政府所做的66件樣品檢驗當中，都完全零檢出，也就是沒有檢出有瘦肉精的情況。

他表示， 台中市政府昨天也把當初原先檢驗的肉品送到衛生福利部食品藥物管理署，要求食藥署盡快地能夠檢驗出來，讓大家藉由科學來釐清真相，解除民眾不必要的疑慮，而且也來確保養豬農戶的權益。

他強調，這一件事情，希望各界不要多做預測，捕風捉影，反而造成民眾的恐慌。年節將至，政府除了對於國內食品有做很好的檢驗工作，對於進口的豬肉也是逐批檢查，到目前為止，所有的肉品都是瘦肉精零檢出，所以請民眾放心。政府會繼續維持食安，使每一個民眾都能夠安心地過年，快快樂樂地過一個好年。

有關立法院2月20日就要開議，陳建仁說，行政院接受立法委員的質詢，這是憲法規定的，行政院尊重立法院的議程安排，會在立法院開議後的總質詢當中，向立委詳細說明所有施政的成果，其中如果有被誤解的地方，也要努力澄清。

他強調，行政院跟立法院一定是會努力地來攜手合作，把台灣打造成更加溫暖、更加堅韌的一個美好的國家。（編輯：陳清芳）1130206