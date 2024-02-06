台糖瘦肉精疑雲 王必勝：數值落差大顯示不穩定性

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，衛福部次長王必勝今天凌晨再提出5大爭議點，指出檢出數值落差大，已顯示實驗室不穩定性，檢驗值非常接近極限值，應審慎公布。

台中市衛生單位2日晚間公布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續包括中央畜產會等單位進行檢驗，結果均為未檢出。

王必勝4日才在行政院食品安全辦公室召開的跨部會聯合記者會中指出，曾提醒台中市政府，數值接近檢驗極限應謹慎判讀，今天凌晨他在臉書發文，重申例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。

王必勝表示，衛福部在第一時間有提醒台中市政府要審慎處理，因為從台中市告知的資訊得知，檢驗值非常接近極限值，且這款瘦肉精西布特羅極為罕見，但竟然驗到了，就應思考各種可能性。

他點出這起事件中有5大爭議點，首先是目前各種檢驗紛紛出爐，從同批檢體、加強抽驗檢體，分別由食藥署、SGS、其他縣市政府檢驗，超過60件檢體都未檢出任何瘦肉精（包括西布特羅），「可以說目前就台中市政府食安處那一包肉有驗出，這時是否該趕緊審視實驗室事件的可能性？」

第2點是台中市政府實驗室同一包肉驗了22次，結果相差高達10幾倍，已顯示出實驗室的不穩定性。王必勝直言，而且竟「選出」部分數值來公布，更是令人錯愕，這個實驗室是食藥署核可的檢驗單位，「但是否有完全依食藥署公告的流程進行檢驗？標準品混合時是否有污染的風險？需要進一步的檢視。」

第3點，西布特羅是一種不易取得的化學品，在台灣無論是人藥或動物用藥都沒有使用，目前都是檢驗實驗室透過專門的公司購買做為標準品使用，其價格昂貴；若說拿來摻入飼料養豬，完全不符合成本效益，可能性極低。

王必勝表示，第4個爭議點就是這次受影響的肉品是台糖公司生產，該公司從事養豬事業已70年，過去在豬肉生產供應上頗受民眾肯定，加上家大業大，完全沒有動機違法去使用瘦肉精來自砸招牌。

最後1點他強調，目前進口豬肉在邊境仍是進行100%逐批檢驗，皆未驗出任何瘦肉精，包含西布特羅，部分人士指控說台糖豬肉混進口肉更是無稽之談。

王必勝表示，站在中央主管機關的立場絕對捍衛人民的食品安全，但食安不是只依某個實驗室的檢驗值就斷定，明顯有疑慮的數字在時間許可的情形下，應該審慎考慮各種狀況做綜合判斷，並尋求其他專業的意見再來行動。（編輯：陳政偉）1130206