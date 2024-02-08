台糖瘦肉精風波 盧秀燕認同為單一個案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）台糖梅花肉片瘦肉精風波，衛福部次長王必勝日前指有爭議，媒體今天詢問台中市長盧秀燕，中央與王必勝是否需要道歉，盧秀燕表示，真相已大白、王必勝不用道歉，她也認同為單一個案。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。

事發後，王必勝曾在臉書（Facebook）貼文提出5大爭議點，質疑台中市政府急於公布動機，王必勝昨天再貼文指出，隨著全台各地數百件的檢驗陸續出爐呈現陰性，指出其實這件事從一開始就沒有改變過，就是一個檢體出問題，是單一事件，不能排除檢體的污染，他先前指出的5個事實，現在仍然是事實。

針對王必勝最新的貼文說法，盧秀燕今天到高鐵台中站春節交通視察接受媒體聯訪時表示，王必勝辛苦了，既然出國，希望好好休假，祝度假愉快。

媒體追問中央、王必勝是否應向市府道歉，盧秀燕說，現在已真相大白、水落石出，對於基層食安人員，已還他們公道，就已足夠，不用道歉。

盧秀燕提到，非常認同這次為單一個案，雖然到現在為止，為什麼發生，所有單位都還在了解當中。正因為台灣，不管是各個地方政府、中央，在檢驗制度上都很務實，所以現在市面上的產品都是安全、很好的本土豬，希望大家多多採用。

盧秀燕表示，關於肉品供銷情形，根據市府調查全台資料，中部地區價格算平穩，且供給量因年節而有增加，現在民眾、消費者都很聰明，了解這是個案事件，因此沒有受到影響，她家中的年夜飯也如往常備有國產豬。（編輯：黃世雅）1130208