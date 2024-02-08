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台糖梅花肉片檢出瘦肉精 已下架回收274包

2024/2/8 15:03
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（中央社記者許秩維台北8日電）台糖梅花肉片遭驗出禁用瘦肉精西布特羅，食藥署今天表示，同批次產品共生產2730包，已全數售出，目前已下架回收274包。

台中市政府2日公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞訊息指出，此案內產品共生產2730包（每包300公克），總計819公斤，全數由台糖公司自行販售。

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關於銷售流向，食藥署提到，依據台糖公司提供給台南市政府衛生局的代送商配送資料，進一步追查發現，主要配送至台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣等縣市，販售通路包括台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等。

食藥署表示，同批次產品共生產2730包，已全數售出；依據地方政府衛生局回報，目前累計下架回收274包（台北市3包、桃園市67包、台中市55包、台南市42包、花蓮縣36包、澎湖縣71包）。（編輯：黃世雅）1130208

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