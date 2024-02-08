台糖盼協助檢驗同批肉片 中市：應洽第三方單位

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台糖陷瘦肉精風波，針對台糖公司今天表示，已發函請台中市食藥處協助檢驗同批次梅花肉品；中市府表示，台糖公司應另洽第三方公正實驗室檢驗，針對同批號肉片，都已通知通路下架回收。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台中市、衛福部食藥署複檢同一塊豬肉檢體的剩餘部分，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。

台糖公司今天發布新聞稿重申，從沒有使用瘦肉精，不同部會、不同縣市的檢驗也都是未檢出，「為何台中這盒肉有此問題」。台糖公司已在7日晚間發函台中市食品藥物安全處，請求協助檢驗同批次梅花肉品，相關檢驗費用由台糖負擔，年假後台糖也將委請第三方檢驗。

台中市政府今天透過文字稿表示，尚未收到台糖來函，中市府為台中食安檢驗主管及監督機關，依法進行食品安全稽查與市場通路隨機抽驗，並針對抽驗的檢體進行檢驗。有關台糖公司在檢驗程序以外自行送驗的肉品，應另洽第三方公正實驗室檢驗。

中市府提到，針對台糖生產的同批號的梅花肉片（有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513），均已於2日立即通知台中市各通路全數下架停止販售並回收，防止問題產品再流入市面，為民眾食安把關。（編輯：林恕暉）1130208