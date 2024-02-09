地方抽驗台糖豬肉產品 72件合格、3件檢驗中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北9日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布地方政府衛生局今年2月2日至8日抽驗台糖豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）75件，除了3件仍在檢驗中，目前檢驗結果72件合格。

台中市政府多次在台糖梅花肉片檢出含禁藥西布特羅（Cimbuterol），食藥署針對同樣檢體複驗也驗出微量西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出，因而判定是單一個案，未造成系統性風險。

食藥署今天發布新聞稿，更新衛生單位抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

食藥署指出，地方政府衛生局自2月2日至2月8日共抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅） 75件，其中相同品項（台糖梅花肉片）且同批（同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝）計3件，相同品項（台糖梅花肉片）不同批計25件，其餘47件為其他台糖豬肉產品。目前檢驗結果72件合格（含同批3件），其餘3件正檢驗中。

食藥署表示，已於2月8日函文通知地方政府衛生局，針對已經抽驗的台糖相關肉品，請儘速完成檢驗並回報檢驗結果。為維護國人食用豬肉產品的衛生安全，持續於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端進行豬肉產品抽驗，以確保市售豬肉產品符合動物用藥殘留標準。（編輯：管中維）1130209