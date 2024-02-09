農業部查肉品市場 新增80樣本未檢出瘦肉精

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）針對台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅案後續，農業部今天表示，新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素（瘦肉精）。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。

農業部畜牧司今天發布新聞稿指出，因應台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出低劑量西布特羅0.002ppm，已啟動多面向監測作為，2月3日至7日間累計已完成473件樣本，包含豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等，檢驗皆未檢出乙型受體素。

農業部今天再新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。因此2月3日至8日間農業部累計已完成553件樣本，包含豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部表示，自2日啟動回溯機制後，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖飼料廠2家採樣，皆未檢出乙型受體素。同批肉品也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素。農業部提高全國肉品市場採驗量後，已累積240件豬隻毛髮樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部提到，至今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，民眾可安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端監測，共同守護民眾食肉安全及權益。（編輯：管中維）1130209