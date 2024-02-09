政院：625件檢驗無瘦肉精 清查西布特羅流向

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院續查瘦肉精，今天公布最新檢驗結果，截至8日，累計檢驗625件樣品，皆未檢出乙型受體素。另外，行政院表示近2年西布特羅（Cimbuterol）共計進口72筆，重量789毫克，將清查流向，調查是否流入農用。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 ，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，行政院啟動擴大採檢，截至昨天為止台糖豬場、全國肉品市場樣品皆未檢出。

行政院今天透過新聞稿表示，經清查國內豬肉供應鏈，2月8日新增肉品市場抽驗80件檢體未檢出，另外新增台中市食藥處、屏東縣政府衛生局共10件檢體也未檢出，目前除台中市府抽驗的單一樣品檢體驗出西布特羅外，全台累計檢驗的625件樣品，皆未檢出乙型受體素。

行政院說，此事已組織專家小組進行行政調查，由農業部調查養殖階段與屠宰加工階段，衛福部調查販售階段與檢驗階段，盤點各階段操作可能的風險來源，並就檢驗結果及實地查證，逐一排除風險及釐清未能排除風險，將於年假後儘速邀集委員開會討論。

另外，行政院指出，經調查西布特羅進口申報情形，財政部資料顯示，最近2年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口紀錄，而以化學品申報貨名含西布特羅的進口業者有4家，進口報單72筆，重量789毫克，單次進口量介於1至85毫克不等，衛福部後續將會同保七總隊食安警察清查流向，調查是否可能流入農用。

行政院表示，感謝這幾天不眠不休捍衛民眾食安的相關人員，透過非常大量的採樣與檢驗工作，證實國產豬肉安全，也讓民眾安心過年。（編輯：楊蘭軒）1130209