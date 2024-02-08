台糖：7日發函台中食藥處 請求協助檢驗同批次梅花肉
2024/2/8 15:34
（中央社記者曾智怡台北8日電）台糖陷梅花豬肉片瘦肉精西布特羅風波，台糖今天表示，已在7日晚間發函台中市食藥處，請求協助檢驗同批次梅花肉品，相關檢驗費用由台糖負擔；另外，年假後台糖將委請第三方檢驗。
台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台中市、衛福部食藥署複檢同一塊豬肉檢體的剩餘部分，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。
台糖今天發布新聞稿重申，從沒有使用瘦肉精，不同部會、不同縣市的檢驗也都是未檢出；「為何台中這盒肉有此問題，台糖公司也希望快速釐清」。
台糖表示，由於已回收同批次肉品，因此也在7日晚間發函台中市食藥處，此電子公文同步以紙本傳真方式辦理，請求協助檢驗同批次梅花肉品，相關檢驗費用由台糖負擔。台糖指出，只要台中市食藥處同意協助檢驗，台糖將派員將肉品送達，年假期間也隨時配合。另外，年假後台糖將委請第三方檢驗。（編輯：楊凱翔）1130208
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