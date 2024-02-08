台糖豬肉片瘦肉精風波 食藥署公布抽驗62件合格

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）衛福部食藥署今天公布，於2日至7日間抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅），抽驗72件檢驗結果62件合格，其餘10件檢驗中。

因應台中市食品藥物安全處於2日公布抽驗台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm與規定不符，地方政府衛生局自2日至7日共抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）72件，其中相同品項（台糖梅花肉片）且同批（同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝）有3件，相同品項（台糖梅花肉片）不同批計24件，其餘45件為其他台糖豬肉產品。

食藥署今天公布檢驗結果，目前檢驗結果62件合格（含同批3件），其餘10件檢驗中；食藥署副署長林金富也表示，年假期間市售端食安不打烊，會持續抽驗豬肉產品、檢驗瘦肉精，有結果就會立即對外公布，目前通路上販售的豬肉產品都是合格的，沒有檢驗出動物用藥。

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食藥署表示，為維護國人食用豬肉產品之衛生安全，會與地方政府衛生局強化市售豬肉產品之抽樣，並依衛生福利部民國110年5月27日公告修正之「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素（含西布特羅）檢驗。

食藥署表示，今年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2000件，將提高抽驗件數至4000件，持續聯合各地方政府衛生局於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端進行抽驗，以確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。（編輯：黃世雅）1130208