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政院：535件檢驗無瘦肉精 食品供應鏈未現污染風險

2024/2/8 10:42
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（中央社記者溫貴香台北8日電）台中市政府與食藥署複驗同批台糖豬肉片均檢出西布特羅，行政院今天表示，經清查國內豬肉供應鏈，至2月7日已累計檢驗535件樣品，皆未檢出乙型受體素。研判國內食品供應鏈尚未發現污染風險。

行政院今天發布新聞稿表示，針對近期台中市政府抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅（Cimbuterol）一事，除台中市府抽驗的單一樣品檢體驗出西布特羅之外，經清查國內豬肉供應鏈，至2月7日已累計檢驗535件樣品，皆未檢出乙型受體素。

行政院食品安全辦公室綜整2月3日至2月7日針對豬肉相關樣品的檢驗情形。

農業部針對台糖所有在養肉豬場檢驗296件豬隻血清、毛髮、飼料樣本，針對肉品市場檢驗160件豬隻毛髮樣本，針對同批肉品送驗4件樣本，及其他送驗肉品13件，共計473件皆未檢出乙型受體素。

另外，衛生福利部及各縣市政府衛生單位近期於後市場抽驗，包括新北、台北、桃園、台南、高雄等縣市計62件，也未檢出乙型受體素。

行政院表示，以上合計國內豬肉供應鏈上下游合計已有535件均未檢出乙型受體素，研判國內食品供應鏈尚未發現污染風險。

行政院表示，將針對國內豬肉供應鏈加強監測，衛福部將後市場豬肉乙型受體素檢驗件數由每年2000件提升至4000件，並會同專家及相關單位共同調查釐清中市府單盒檢體出現藥物殘留原因，守護國人食品安全。（編輯：潘羿菁）1130208

#行政院
#行政院食品安全辦公室
#農業部
#衛福部
#西布特羅
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