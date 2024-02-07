梅花肉片複驗檢出西布特羅 台糖：全台大規模檢驗都未檢出

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（中央社記者曾智怡台北7日電）台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市府與衛福部啟動雙軌複驗，台中市、衛福部食藥署今天公布均檢出西布特羅。台糖表示，全台豬場都有採檢，但僅此檢體驗出西布特羅，後續交由專家分析檢討，台糖靜待結果。

台中市政府2日公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

然而，後續食藥署及農業部擴大追查，採檢養豬場、加工廠、飼料及同批肉品均未檢出，目前同一塊問題豬肉剩餘檢體已分成2份，1份給台中市政府主導，並邀食藥署、台糖、第三方公正人士複驗，另1份則送至食藥署由中央同步複驗。

台中市衛生局今天公布複驗結果，含0.002ppm西布特羅。食藥署也公布複驗結果，檢出西布特羅0.001ppm。

台糖回應中央社記者詢問表示，近日全台豬場都有採檢，包含豬的毛髮可追溯7個月，涵蓋該批次肉品，但僅此檢體有，將交由專家進行分析檢討，台糖靜待結果。

台糖也透過新聞稿說明，台糖豬隻飼料都是「中央廚房」統一配方與調配，全台大規模檢驗都未檢出，證明台糖養殖未使用瘦肉精。

台糖強調，豬隻為群養的動物，若飼料真的含有西布特羅瘦肉精，各場豬隻及肉品都會有相同的問題，不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題，將配合衛生單位持續釐清事實及原因。

台糖表示，這段時間接受農業部及衛福部食藥署，以及各地方政府的檢測範圍，包括台糖冷凍肉品、畜殖場活體豬隻血液、毛髮、以及豬隻飼養期間使用的各類飼料，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品，即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片，西布特羅等21項乙型受體素類，結果一樣是未檢出。

台糖也主動把同批次肉品送民間SGS檢驗，亦未檢出瘦肉精。此外，台糖畜殖場已接受相關單位稽查，都沒有任何非法藥品或添加物。

台糖指出，各豬場所用飼料非對外採購，台糖各廠豬場只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造。嘉義縣家畜疾病防治所以及嘉義縣農業處已分別在2日晚間及3日到本案源頭場採檢全部種類的飼料，送交中央畜產會檢驗，結果都是合格。台糖重申，台糖豬肉絕無使用瘦肉精。（編輯：潘羿菁）1130207