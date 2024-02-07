台糖豬肉複驗出瘦肉精研判是個案 年後專家討論

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台糖豬肉片複驗瘦肉精，台中市政府與衛福部食藥署皆檢出微量西布特羅。衛福部長薛瑞元今天說，確定是個案，不是大規模食安事件，預計年後召開專家會議，研判出現個案原因。

台糖梅花肉片瘦肉精疑雲，台中市政府多次驗出含禁藥 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol）0.002ppm，但後續農業部、食藥署、台糖公司多次檢驗都未檢出。當初檢出問題的梅花肉片剩餘檢體一分為二，分別交由台中市政府、食藥署同步複驗，結果今天出爐，均檢出微量西布特羅，各0.002ppm、0.001ppm。

衛生福利部長薛瑞元上午接受媒體聯訪表示，現在同檢體複驗結果都是確定有瘦肉精，台中跟食藥署兩邊都驗出微量，可以排除檢驗設備、標準作業程序（SOP）的失誤，但還不能排除飼養、屠宰、切割和運送過程是否有污染到。

不過，薛瑞元強調，可以確定沒有造成系統性風險，「是單一個案」，不是大規模食安事件，預計年後召集專家學者研判為何會出現個案，若發現還有哪些地方可深入調查，會按照專家意見進一步調查；實驗室檢驗結果雙方相符，且其他同一批產品目前都沒有驗出，民眾稍微可以放心。

由於衛福部次長王必勝日前在臉書發長文提出5大爭議點，質疑台中市政府急於公布動機，如今結果出爐確定含有微量西布特羅。已提前放年假的王必勝回電媒體，重申他的論述主要是強調不用這麼急著宣布，因為是很特殊狀況。

他並指出，食藥署拿到台中市所提供的檢體，從頭到尾檢體就是那一包肉，食藥署本於科學去驗，結果跟過去一致，含有極微量的西布特羅，台中此前也驗了22次，公布數據差不多，只代表台中實驗室真的有驗出來。

「現在全台灣只有這包肉驗出。」王必勝反覆強調，外圍不管是同批、各縣市加強抽批都沒有驗出，農場養殖都是好幾百隻豬從小就養在一起、吃同樣飼料，但同一來源、同一屠宰場、同一天屠宰的，現在通通未檢出。

他還提到，之前討論時想過會不會是有污染的情形，只是現在沒有辦法回溯，到底是在實驗室又或哪個環節污染到，不然不可能只有這包肉檢出，「這不是打臉不打臉的問題」，昨天台中市說要派人來食藥署旁觀實驗過程，他說不需要，都會秉公處理。

王必勝重申，這種不用這麼急著去宣布，因為是很特殊的狀況，「我不是說不要公布」，像現在情況就變成各說各話，就只有這一包驗到，很難解釋，台中市既然先前已經處理12天了，也驗了22次，為什麼不跟食藥署商量，如果早點一起討論面對會更好。（編輯：陳清芳）1130207