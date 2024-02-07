政院：僅中市府樣品驗出西布特羅 食品鏈尚無風險

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（中央社記者賴于榛台北7日電）台中市政府與食藥署複驗同一批台糖豬肉片，皆檢出西布特羅。行政院今天下午2時將舉行記者會，說明僅台中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，引發討論，不過後續農業部擴大採檢台糖豬場、全國肉品市場，皆未驗出瘦肉精，但台中市、衛福部食藥署針對同一批肉進行複檢，今天結果出爐，仍檢出西布特羅。

行政院透過媒體群組表示，今天下午2時將在政院記者室召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，由政院發言人林子倫主持，行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛生福利部次長周志浩、食品藥物管理署署長吳秀梅出席。（編輯：林淑媛）1130207