台糖梅花肉片複驗檢出瘦肉精 朱立倫籲綠營別再雙標

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（中央社記者王承中台北7日電）台糖梅花肉片複驗檢出瘦肉精西布特羅。國民黨主席朱立倫今天表示，行政院等中央部會要改變心態，不要再有「綠能，你不能」的心態。新國會已經成立，現在是新時代，如果民進黨政府再用過去的標準，新國會絕對會強力監督到底。

今天是農曆春節連假前的最後一天上班日，國民黨上午在中央黨部舉行新春揮毫活動，朱立倫寫下「龍舞探吉」、「龍來桃喜」等春聯，祝福全民龍年春到、福到、吉祥到。

台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市府與衛福部啟動雙軌複驗，今天公布均檢出西布特羅。

朱立倫受訪表示，之前綠營認為只要是台中市檢測出瘦肉精就是不對的，站在廠商角度，而不是民眾角度，今天食藥署、台中市府再檢測，還是驗出瘦肉精，他認為行政院等中央部會要改變心態，不要再有「綠能，你不能」的心態。

朱立倫說，新國會已經成立，現在是新時代，如果民進黨政府再用過去的標準，新國會絕對會強力監督到底。

此外，媒體詢問，國民黨中常委選舉首次出現候選人數比應選名額還少的情況，且現任立委對於參選中常委興趣缺缺，是否擔心立院黨團光芒蓋過黨中央。

朱立倫表示，目前國民黨的兩大主軸，分別是扮演最關鍵、最重要力量的立院黨團，以及在各地執政的黨籍縣市首長，希望這兩大主軸都能發揮最大功能，讓民眾過好日子。黨中央只是一個平台。

朱立倫指出，根據黨章規定，黨主席可以指定6到11席中常委，過去他指定中常委的人數都沒有足額，所以再加上指定中常委的人數，不會有問題。

前國安會秘書長蘇起批評前總統馬英九「愛管小事，沒有大格局」。朱立倫表示，不管是哪一位前總統，對國家都有貢獻，他昨天才去拜訪馬英九，兩人聊了很多，馬英九非常關心區域安全、台灣的未來，還是要肯定馬英九過去對國家的貢獻。

對於新年願望，朱立倫表示，希望國民黨不斷改革，能夠更團結、更年輕，得到更多民眾支持。（編輯：謝佳珍）1130207