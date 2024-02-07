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瘦肉精風波 民眾黨團：王必勝道歉並下台負責

2024/2/7 12:03
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（中央社記者范正祥台北7日電）台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市政府與衛福部啟動雙軌複驗，台中市、衛福部食藥署今天公布均檢出西布特羅。對此，民眾黨立法院黨團表示，衛福部次長王必勝必須道歉，並下台負責。

台灣民眾黨立法院黨團今天發布聲明，指正逢農曆春節前，豬肉食品引發的食安疑慮，讓民眾食不安心。王必勝在事實尚未釐清之前，即在個人臉書發文，表達5點荒謬，預設立場進行政治操作。如今真相大白，王必勝必須向大眾道歉，並下台負責。

民眾黨團在聲明中表示，食安優先，請中央與地方政府擴大加強查驗，確保年節食品安全。

民眾黨團指出，台糖作為國營事業，肉品竟然檢測出禁用藥物西布特羅，台糖應儘速出面說明原委，究明責任。

另外，民眾黨團總召黃國昌今天透過臉書發文表示， 對此攸關民眾食安的重大事件，中央與地方政府應嚴肅面對，究明原因，守護民眾食安，保護消費者權益。

黃國昌指出，令人最為痛心的是，過去這幾天，王必勝卻不斷將嚴肅的食安問題，以「五點荒謬」作為政治攻擊的武器，將政治操作置於人民食安之上；如此作為，顯已不適任，王必勝應知所進退，下台負責。

在臉書發文最後，黃國昌向行政院長陳建仁喊話，質疑王必勝不適任。（編輯：蘇志宗）1130207

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