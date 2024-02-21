民眾黨團會晤葛來儀 黃國昌自稱被中國列黑名單

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（中央社記者郭建伸台北21日電）民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊今天接待德國馬歇爾基金會主任葛來儀訪團，會中針對國防外交、台美關係、兩岸議題交換意見。被問及是否規劃訪中，黃國昌笑稱，「自己早被中國BAN（禁止）掉了」。

民眾黨團今天接待德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）率領的「TUPP台美政策研究參訪團」，雙方就國防外交、台美關係、兩岸議題交換意見。民眾黨會後透過新聞稿轉述會晤內容。

黃國昌在會中表示，民眾黨團注重國會改革、司法改革、稅務改革及居住正義等議題，因民眾黨主要支持者為年輕族群，即便在2024年的總統大選中未能順利執政，但立院黨團會堅守崗位，持續為年輕族群發聲。

黃國昌也說，民眾黨作為新興在野黨，希望強化與國際之間的交流，所以相當歡迎與各國學者交換意見。

談及與美國合作項目，黃國昌表示，美國作為台灣的重要夥伴，經濟上已簽署 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 ，也盼在國防安全、國軍訓練有更多交流，而中美晶片戰爭不免波及台灣，作為半導體產業龍頭，台灣應更聚焦於半導體產業鍊生存發展，並與美國有更多經濟合作。

提及國防議題，黃國昌重申民眾黨主席柯文哲的想法，強調國防預算應增加至GDP的3%；由於義務兵役已恢復過往一年役期，民眾黨團會持續監督國防部，是否因應當前局勢調整軍事訓練，以便提供義務役符合現代化作戰的能力及需求。

談及兩岸關係，黃國昌表示，應讓北京政府知道，維持區域穩定是對雙方都有利的方式，民眾黨會支持政府維護主權的決心，但執政黨應該盡速重啟雙邊的直接對話管道，以維護台海的和平穩定。

至於是否未來規劃訪中，黃珊珊表示目前沒有規劃，黃國昌則笑稱自己「早被中國BAN（禁止）掉了」。（編輯：林興盟）1130221