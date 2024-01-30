美商會看好台灣經濟前景 籲台美速簽第2批貿易協定

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（中央社記者曾智怡台北30日電）台灣美國商會今天發布2024年商業景氣調查報告，85%會員對台灣未來3年經濟前景持樂觀態度；新政府即將上任，美國商會呼籲儘速簽署台美21世紀貿易倡議第2批協定與避免雙重課稅協定。

美國商會2024年商業景氣調查報告調查區間為去年11月20日至12月15日，共444個符合條件並擔任高階管理職的成員，其中50%、223人完成此調查。

調查顯示，會員對台灣經濟和公司前景的信心，在全球疫情緩和後回溫，92%會員表示計劃今年維持增加在台灣的投資。

另外，81%的受訪者對台灣未來一年的經濟前景充滿信心，85%的受訪者對未來3年的經濟前景持樂觀態度；近83%的受訪者對公司未來一年的收入增長預測持樂觀態度，另87%的受訪者對未來3年充滿信心。

過半會員倡議台灣多多發展雙邊、多邊協定，其中，高達72%會員認為台美雙邊貿易協定（BTA）最具價值。

美國商會理事長Dan Silver接受媒體訪問表示，台灣大選甫結束，緊接著美國大選即將進入選舉高峰期，會員均對於台美在21世紀貿易倡議架構下簽署第2批協定表達迫切需求；同時，美台快速雙重稅收減免法案在美國國會有良好進展，商會也盼儘速聽到好消息。

Dan Silver指出，台美21世紀貿易倡議其中一項議題為「法規制定」，也是商會長期倡議重點；此外，會員也關心貿易便捷化、數位貿易領域，並看好台美ICT產業合作潛力。

根據調查結果，52%受訪者將兩岸關係列為未來1到3年最需關注政策，其次為人才發展與留才、能源、高齡化、國家安全議題。

不過，Dan Silver強調，多數受訪者認為，2023年台灣海峽緊張局勢加劇並沒有帶來重大影響，僅35%公司持續修正營運計畫，以應對地緣政治環境的變化，包括調整供應鏈、擴大海外營運據點等，比例較去年低。

此外，各行各業關注永續議題，約61%公司已正式承諾實現淨零排放或100%使用再生能源；然而，71%受訪者對綠色能源的取得表達擔憂，39%受訪者表示能源充足是政府首要任務。

人才議題部分，55%的受訪者計劃在今年擴編，美國商會敦促政府優先考慮人才發展和留才策略，以維持國際競爭力。（編輯：張良知）1130130