綠：黃國昌議事規則0分 籲藍白熟讀議事規則

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北21日電）民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天臨時通知藍綠兩黨，就其提案要求今天加開院會進行食安報告進行協商，引發爭議。民進黨團今天表示，黃國昌的議事規則0分，民眾黨不要再帶風向，按民進黨主張，食安專案報告昨天就舉行了。

朝野協商日前未能就昨天於立法院會邀請行政院長陳建仁赴立院進行食安專報達成共識，民眾黨堅持應在今天加開院會，並以此在昨天院會提案，該提案依立法院議事規則逕付二讀後交付協商，進入1個月協商冷凍期。不過，黃國昌昨天下午通知藍綠兩黨團就該項提案舉行協商，民進黨團拒絕出席，今天民進黨團舉行記者會質疑民眾黨違反議事規則。

對於黃國昌表示，陳建仁一方面說準備好隨時報告，民進黨昨天卻拉協商，之後再責怪民眾黨讓整件事延宕，邏輯不知道如何讓人加以詮釋。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌的議事規則0分，不懂之外，打臉自己還帶風向，立法院職權行使法已明定，逕付二讀必然交付協商，就有1個月的冷凍期，「這是立法院運作的ㄅㄆㄇ」。

吳思瑤說，如果不是黃國昌在2月19日朝野協商耍帥走人，就不會破局，昨天院會就能進行食安專報，事實已經呈現在國人面前，民眾黨提要承擔延宕1個月責任。

關於民眾黨團昨天下午臨時通知協商，吳思瑤說，依據立法院議事規則第16條，「議事日程由秘書長編擬，經程序委員會審定後付印，除有特殊情形外，至遲於開會前2日送達」，民眾黨團卻在半個多小時前才發公文，以為其他黨團閒閒沒事、在冷氣房鎂光燈下作秀，也未基於互相尊重的立場徵詢意見，讓大家措手不及，事後還甩鍋給議事處，黃國昌要打詐打假，先從民眾黨開始，

吳思瑤並質疑民眾黨內不同調。她表示，民眾黨立委黃珊珊昨天下午1時59分在臉書發文稱，「民眾黨立院黨團已發文韓國瑜院長，敦請院長儘速召集協商」，這是民眾黨網內互打、互別苗頭，連一個協商都可以搞開花，黃國昌要搞自己的協商，難怪黃珊珊沒有出現在協商現場，民眾黨應自我約束，回到議事規則才是正辦。

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對於國民黨與民眾黨的黨團幹部要餐敘，民進黨團副幹事長洪申翰表示，不要吃飯了，建議國民黨和民眾黨團合組一個議事規則讀書會，好好研讀議事規則，優質監督行政院。

此外，洪申翰也譴責國民黨團，身為國會最大黨，違反立院內規，在昨天院會攜帶麥克風進場，是為難同為國民黨的立法院長韓國瑜。韓國瑜依照立法委員行為法第7條，可以裁示排除麥克風等違禁品，國民黨團這樣搞到的不是民進黨，而是韓國瑜。吳思瑤也呼籲韓國瑜要硬起來，捍衛國會職權。（編輯：黃國倫）1130221