火災惡臭飄雙北惹民怨 綠委質疑蔣萬安處理慢N拍

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北21日電）新北深坑某倉儲20日發生火警，刺鼻異味擴散至雙北地區。民進黨立法院黨團幹事長、台北市立委吳思瑤今天表示，台北市長蔣萬安早上才發文提醒市民，不只慢半拍，根本是「慢N拍」。

對於遭質疑市府沒有在第一時間對外說明，蔣萬安上午視察後受訪回應，確實可以做得更好，環保局接下來會檢討通報機制、緊急應變作為，不可怠慢拖延，並全面檢視空品檢測項目、標準及方法，以符合民眾需求。

新北市深坑區一處連棟式倉儲20日下午發生大火，隨著濃煙飄散，刺鼻異味逐漸擴散至雙北，鄰近的台北市文山區首當其衝，接著台北市大安、中山、松山及萬華區都有人聞到惡臭，民眾紛紛湧入蔣萬安臉書反映，質疑市府對市民健康置之不理。

吳思瑤上午在民進黨團記者會受訪表示，以台北市政府的人力、物力來看，掌握訊息應該要有高效率，但這場火警20日下午發生，蔣萬安今天早上才有動作，這不是慢半拍而是「慢N拍」，難道北市府螺絲鬆了嗎，在這件事情上蔣萬安恐怕是「蔣不安」。

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吳思瑤說，台北市議員苗博雅、趙怡翔及新北市議員陳乃瑜於20日晚間，分別在臉書撰文，提醒市民要注意空氣品質、戴口罩等，對比蔣萬安在今天早上才發文提醒市民，質疑他連市議員都不如，且發生這樣的事件，新北市政府難道沒有及時轉知台北市政府一起合作，雙北首長的溝通是否應該加強。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，因為盆地地形擴散條件不佳，勢必會造成附近居民在呼吸、空氣品質上等問題，這可透過相關預警技術及模擬就能知道，但北市府今天早上才提醒民眾，當污染程度擴散那麼高的情況下，根本在放馬後炮，明顯市政螺絲鬆掉了，希望蔣萬安記取教訓，而新北市長侯友宜對轄內的工業區火災管理則是一向做得很糟糕。（編輯：翟思嘉）1130221