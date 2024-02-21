金廈海域爭端美籲克制 民進黨團盼中國能聽進去

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北21日電）金廈海域爭端升高區域緊張。美國國務院今天呼籲北京克制，勿片面改變現狀。民進黨立法院黨團今天表示，美方提醒的對象是中國，片面改變現狀、製造緊張情勢是中國，台灣絕對站得住腳，希望中國能聽進去。

中國大陸1艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在媒體簡報被問及此事時表示，正在密切關注北京行動，美方持續敦促保持克制，勿片面改變現狀。數十年來，這一現狀維護台海與區域整體的和平穩定。

民進黨團幹事長吳思瑤說，美方的訊息很清楚，美方提醒的對象是對中國，中國應該要聽進去，因為片面改變製造緊張情勢是中國，台灣絕對是站得住腳的一方，台灣既沒有改變現狀，也沒有做出逾越或違反慣例的行為。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，美方擔心是合理，不希望雙方因個案讓兩岸緊張升溫，雙方應透過對話方式，不要因為個案引起兩岸過度緊張。

對於罹難者家屬及國民黨立委質疑執法過當，也未有錄影蒐證，吳思瑤說，「支持執法、譴責不法」，希望國民黨立委也譴責不法在先的中國，而不是反過來為難執行國家公權力的海巡人員，更不樂見有人帶風向為難海巡執法人員，用政治力及輿論影響偵辦。呼籲交給檢調釐清，也要調查中國非法捕撈的事實。

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莊瑞雄說，他同意伸張人權，也對兩位落水的罹難者家屬表達悲痛，但不要忘記，「如果這2位落水的身分不是一般老百姓呢？」沒有人希望發生這種事，希望質疑的人不要全都站在中國的立場，黨團全力捍衛第一線海巡人員，做海巡人員的後盾，相信司法機關調查會以最公開透明方式，早日讓爭議水落石出。

民進黨團副幹事長洪申翰說，中國違法漁船、抽砂船讓金門馬祖居民不勝其擾，他願意邀請國民黨立委到金門馬祖，聽聽當地居民及漁民的心聲，就會了解海巡的執法有其必要性，更需要朝野立委的支持，海巡是為了打擊不法，捍衛漁民及居民的權益，國民黨立委的發言讓海巡人員心痛心寒，攸關國家利益應一致對外。（編輯：黃國倫）1130221