避免食安報告進入協商冷凍期 綠提案要韓國瑜協商

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（中央社記者林敬殷台北20日電）立法院今天開議，針對民眾黨立法院黨團提案要求明天加開院會，行政院長陳建仁進行食安報告，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨提案請立法院長韓國瑜召集協商，於23日進行食安報告，避免食安報告因議事規則進入法定的1個月協商冷凍期。

韓國瑜昨天主持黨團協商，針對國民黨立法院黨團提案邀請陳建仁今天就食安問題進行專案報告，卻因民眾黨團要求食安報告應在21日加開院會進行，未獲藍綠黨團同意導致破局，今天立法院會議程維持先前朝野協商共識，進行施政報告及總質詢。

民眾黨於今天院會提案，要求明天加開院會排入行政院長進行食安報告。

吳思瑤今天在提案進入院會討論前受訪時表示，如果昨天的朝野協商沒有破局，如果不是民眾黨團總召黃國昌行個人英雄主義、甩頭走人，內閣團隊今天就可以進行社會都期待的食安報告，清楚向國人報告跟說明相關的處置，這一切都導因於昨天的朝野協商破局，民眾黨特立獨行，堅持要以加開院會的方式，做一個綁定，讓一件簡單的事情複雜化，今天就看到這樣的結果「非常遺憾」。

吳思瑤說，依往例院會主席必須受理在野黨團的提案，依循議事規則的程序後，提案逕付二讀就交付協商，這是過去的慣例，就有可能進入長達1個月的協商冷凍期，這1個月的協商冷凍期是法定的，這是民眾黨想要的結果嗎，如果今天此時此刻就可以進行食安報告，這不是國人最樂見了，為什麼化簡為繁，多此一舉，就為了黃國昌自己的聲量。

吳思瑤表示，民進黨已經遞案，請韓國瑜再次召集協商，為了挽救陷入可能進入1個月協商冷凍期，儘速解凍並召開協商，於23日進行食安報告，避免食安報告因議事規則進入法定的1個月協商冷凍期。

吳思瑤說，為何要把簡單事情複雜化，為什麼要耗費社會成本，如果不是民眾黨昨天在朝野協商耍帥走人，導致破局，今天就可以進行食安報告。（編輯：楊凱翔）1130220