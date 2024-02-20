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陳建仁：樂意報告食安議題 尊重立院議程安排

2024/2/20 10:20（2/20 11:53 更新）
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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院朝野黨團19日協商邀請行政院長陳建仁至立法院進行食安專案報告，由於民眾黨團訴求加開院會，協商破局。陳建仁今天受訪說，尊重立法院議程安排，他很樂意報告政府在食安上所做的努力。

立法院新會期今天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於是否準備好今天要到立法院做食安專案報告，以及是否擔心在野黨杯葛等議題，作相關回應。

陳建仁說，他很樂意在立法院向民眾說明這8年來政府在食安工作上所做的努力以及進步，對於立法院的議程安排，行政院尊重立法院職權行使。

陳建仁說，西布特羅瘦肉精事件，中央和台中市政府都認為是單一事件，因為檢查800多件樣本只有一件有，而且是在一個實驗室的肉品上，因此大家不用擔心豬肉的食品安全，民眾可以安心食用國產豬肉，在食安部分，他很樂意跟大家做完整報告。

台中市政府日前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅，立法院朝野黨團19日協商欲邀請陳建仁率相關部會首長到立法院專案報告，但歷經70分鐘討論，無法簽出協商結論，協商破局、無共識。（編輯：謝佳珍）1130220

#陳建仁
#立法院
#西布特羅
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