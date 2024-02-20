陳建仁：電價調漲會公開報告 台電已盡最大努力

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（中央社記者王揚宇台北20日電）台電研擬爭取4月調漲電價，行政院長陳建仁今天受訪說，會交給電價審議委員會（電價費率審議會）深入討論，所有電費調漲會透明公開跟民眾報告，台電已盡最大努力。

立法院新會期今天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體訪問，有關4月將調漲電價等相關問題，陳建仁說，大家要感謝台電，由於俄烏戰爭關係，發電相關原料價格大幅調漲，在此情況下，台電電價調幅與其他國家相比相對偏低，而且台電的電價也兼顧調控民生物價平穩的重要因素。

陳建仁指出，電價審議委員會近日會繼續討論電價是否應該調整，他也要強調，台電對於本身的發展及如何增加成本效益等，台電已盡最大努力。

陳建仁表示，電價審議委員會將深入討論，所有電費調漲一定會透明公開向民眾報告，讓大家了解台電肩負平穩物價的角色、電價有無調整需要、理由在哪等等，都會詳細向民眾說明。

電價費率審議會擬於3月中旬舉行，根據經濟部研擬方向，考量半導體景氣復甦且用電量大，4月起特高壓用戶調幅最高估逾1成；民生用電方面，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。（編輯：郭無患）1130220