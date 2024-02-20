藍委杯葛要求為食安道歉 陳建仁施政報告受阻

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（中央社記者林敬殷台北20日電）行政院長陳建仁今天率各部會首長赴立法院施政報告並備質詢，遭國民黨立委杯葛無法上台，要求陳建仁為台中市政府食安事件道歉，民進黨立委反唇相譏。院會主席、立法院長韓國瑜裁示休息10分鐘，但直至國民黨杯葛40分鐘後，才恢復開會，陳建仁終能順利上台。

在國民黨立委杯葛抗議過程中，國民黨立委羅智強發言時，一度引用高雄市長陳其邁之前說「萊豬進來，總統下台」，質疑民進黨要台中市長盧秀燕到立法院備詢，也應該找陳其邁來備詢，民進黨立委黃捷衝向羅智強，欲搶下麥克風，國民黨立委徐巧芯則找黃捷理論，雙方互罵，場面火爆，險些爆發肢體衝突，所幸在兩人周圍的藍綠立委相當克制，試圖緩解雙方情緒，未讓衝突發生。

民進黨立委黃捷（前左）與國民黨立委徐巧芯（前右）互相理論，險些爆發肢體衝突。周圍的藍綠立委試圖緩解雙方情緒。中央社記者鄭清元攝 113年2月20日

立法院今天開議，由於韓國瑜昨天主持黨團協商，針對國民黨立法院黨團提案邀請陳建仁今天就食安問題進行專案報告，卻因民眾黨團要求食安報告應在21日加開院會進行，未獲藍綠黨團同意導致破局，今天立法院會議程維持先前朝野協商共識，由陳建仁進行施政報告及總質詢。

院會進入施政報告前的報告事項議程時，依序先處理民眾黨團提案，要求明天加開院會，民進黨團隨即提案建請23日院會進行食安專報，並請韓國瑜召集協商，韓國瑜裁示擇期協商後，於上午10時27分邀請陳建仁上台報告。

立法院新會期20日開議，邀請行政院長陳建仁（圖）提出施政方針及施政報告並備質詢。中央社記者鄭清元攝 113年2月20日

不過，就在陳建仁上台前，國民黨立委齊聚質詢台前，拿出預先準備的標語、麥克風及喇叭音箱，高呼「我們要食安，孩子要健康，國會要改革，人民要真相」口號，並要求陳建仁為台中市的食安議題道歉。

面對國民黨的杯葛抗議行動，民進黨立委不甘示弱，部分立委圍住陳建仁的座位，另一方面則向國民黨立委喊話，「不要作秀，要開會」。

眼見藍綠立委僵持不下，韓國瑜在上午10時32分裁示院會休息10分鐘，民進黨立委錯愕不滿，大罵「混啊」、「要開會」。

國民黨立委輪番上陣，要求陳建仁為台中市政府食安爭議事件道歉，民進黨反批台中市長盧秀燕罔顧食安，當國民黨立委呼口號，要求陳建仁道歉，民進黨立委就拉高分貝試圖壓制國民黨，要求盧秀燕道歉。

國民黨一度準備退場，民進黨立委鼓掌喊話「下課了，下課了」，不過，卻有國民黨立委又拿起麥克風。

直到上午11時6分，院會鈴聲響起，國民黨立委紛紛回座，韓國瑜走上主席台，要求立委回座繼續開會，並表示，「特別拜託新國會所有委員，我們秉持理性問政，共同維護議場秩序」，民進黨立委鼓掌，陳建仁才順利上台報告。（編輯：謝佳珍）1130220