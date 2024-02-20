黃國昌重回立院質詢關注司改 陳建仁：加緊腳步提出

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（中央社記者郭建伸台北20日電）民眾黨立委黃國昌今天首登新國會質詢台，他表示，行政院長陳建仁施政報告未提及司法改革，詢問陳建仁卸任前是否能送交草案給立法院。陳建仁備詢回應，所有法案都需研議，行政院會加緊腳步儘早提出。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

黃國昌曾在立法院第9屆擔任時代力量立委，第11屆則是民眾黨不分區立委。新國會今天開議，黃國昌是第一位質詢陳建仁的立委，黃國昌登上質詢台時，陳建仁先恭喜黃國昌當選立委。

黃國昌表示，陳建仁的施政報告雖提出各項施政觀察，但都未提及司法改革。他說，民眾對權貴司法深惡痛絕，台灣作為法治國家，民眾期待能真正掃除權貴貪腐，行政院責無旁貸。

黃國昌指出，法務部過去承諾「拿錢喬事走入歷史」、「制定不法餽贈罪和影響力交易罪」，並質疑為何至今都未通過修法。

陳建仁備詢表示，所有的法案都需研議，法務部有邀集學者專家開會，民國112年12月也還有研商，盼能達到共識。

黃國昌詢問，在陳建仁離開行政院前，相關司改法案能否送到立法院，總統蔡英文的司法改革承諾在卸任前能否能履行。陳建仁表示，行政院會加緊腳步儘早提出，會努力。

黃國昌也詢問，若法務部長指示檢察官要不要上訴，是否屬於妨害司法公正，且應處以刑事罰。

陳建仁表示，他不是法學專家，但這樣的做法不好，若該行政處罰就行政處罰。

黃國昌追問，行政院何時提出妨害司法公正罪草案，是否有人在阻擋立法。陳建仁說，行政院預計在2月26日會開第11次審查會議，努力凝聚各界共識，積極推動修法。

陳建仁強調，沒有人阻擋法案，但這些法案研議過程需要專家學者和實務界討論。（編輯：翟思嘉）1130220