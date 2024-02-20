禁團令6月開始 王國材：陸方若善意回應可重啟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北20日電）交通部觀光署依發展觀光條例禁組團赴中國旅遊。交通部長王國材今天表示，目前6月之後就暫停出團，這段時間會看陸方是否有善意回應，若有善意回應，還是可以檢討6月後赴陸團是否重新開始。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。王國材在進入議場前受訪談及禁團令議題。

王國材表示，如果陸客不來，但台灣旅客赴陸，會有約新台幣800億元的觀光逆差，將損害台灣旅宿業和餐飲業，且包含M503航路、諾魯斷交事件，影響到飛安與國安，因此觀光署依觀光發展條例第53條處理。

王國材指出，從3月至5月底，所有已經組團的旅行社，可如期赴中國大陸旅遊，6月之後就暫停出團，這段時間會看陸方是否有善意回應，若有善意回應，還是可以檢討6月後赴陸團是否重啟。

媒體詢問，何謂陸方善意回應。王國材表示，第一是中國的觀光客要來台灣，否則800億元觀光逆差會損害台灣業者；第二是在國際上尊重主權，希望盡快洽談M503航路問題。他強調，會看陸方如何回應再做後續討論。

民眾黨團總召黃國昌日前質疑觀光發展條例只能事後處罰，不能作為事前禁止出團法源依據，媒體詢問王國材如何看待。

王國材對此表示，發展觀光條例第53條的確是對有損國家利益的處罰，從國家整體利益而言，由旅行業管理規則賦予觀光署監督管理權責，可通知所有旅行業者一定要避免觸犯發展觀光條例第53條的處罰，觀光署作為主管機關，沒有違法的問題。

根據發展觀光條例第53條規定，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；情節重大者，定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。（編輯：楊凱翔）1130220