組團赴陸旅遊停招 陸委會：雙向交流提議未獲回應

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（中央社記者李雅雯台北7日電）交通部觀光署宣布，即起停止招攬赴陸旅遊團。陸委會表示，一再呼籲大陸回應提議，開放兩岸人民組團進行雙向觀光交流，大陸沒有正面回應，還在兩岸製造事端，令人高度遺憾。

大陸委員會（陸委會）今透過新聞稿作出上述表示。

陸委會表示，從去年8月以來，一再地呼籲大陸盡早回應提議，開放兩岸人民組團進行雙向觀光交流，大陸不僅毫無正面回應，還在兩岸刻意製造事端、惡化兩岸交流氛圍，導致原有良善提議無法推動，令人高度遺憾。

陸委會認為，中共一方面鼓吹兩岸大交流、促進融合發展；另一方面不時地對台灣施加軍事、經濟脅迫等手段，封殺台灣國際參與空間，「陸方這種自我矛盾的作法，不僅遏阻兩岸正常交流的進程，更導致兩岸人民心理隔閡加劇」。

陸委會強調，為了推動兩岸健康有序的交流，台灣基本立場沒有任何改變；兩岸正常交流活動的恢復，需要雙方承擔各自的責任，透過適當溝通安排，才能讓參與相關交流活動的兩岸人民安心從事交流，為兩岸關係和諧發展營造穩固基礎。

陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。

規劃內容顯示，陸籍團客來台初期每天限額2000人次；依試辦金門、馬祖、澎湖與大陸地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行人數另計，不列入這2000人次計。台灣旅行業組團赴陸，依對等原則，初期也以每天2000人次為原則。

陸委會副主委兼發言人詹志宏彼時表示，從宣布日起，以1個月為準備期，將視大陸回應再確定實施日期。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）隔天、8月25日以發言人朱鳳蓮「答記者問」新聞稿回應，這個「規劃」沒有明確的實施日期，名「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制，「完全是民進黨當局自己在畫餅」。國台辦未對是否鬆綁赴台旅遊禁令做出回應。

交通部長王國材去年11月3月在立法院答詢時指出，赴陸旅遊禁團令將於今年農曆春節後解除，3月1日起可組赴陸旅遊團。相關規劃細節原定於今年農曆春節前對外釋出，後來政策急轉彎，在今天對外宣布即日起停止招攬赴陸旅行團。

交通部觀光署透過新聞稿說明，政府完成相關準備，原規劃今年農曆春節後恢復赴陸團體旅遊；由於中國迄今未就陸籍團客來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，「考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行」。

中國大陸於2019年7月31日以「鑒於當前兩岸關係」為由，公告2019年8月1日起暫停大陸居民赴台灣自由行。中國大陸文化和旅遊部辦公廳去年8月10日公布第3批旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，名單仍未列入台灣。

中國大陸目前對於大陸居民赴台灣自由行與團體旅遊皆為未開放狀態。（編輯：張淑伶）1130207